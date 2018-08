Sute de persoane au luat parte la Nedeia Troiței din stațiunea montana Parang. Primaria și Consiliul Local al municipiului Petroșani au organizat Nedeia Troitei, un eveniment specific zonei. Intr-o zi cu incarcatura religioasa, momarlanii au petrecut de Ziua Adormirii Maicii Domnului, cum se intampla an de an la data de 15 august, in Parang la cota 1500 acolo unde are loc Nedeia Troiței. Aici, in fata troitei ridicate cu cativa ani in urma prin stradania unor oameni dreptcredinciosi si cu sprijinul autoritatilor locale din municipiul Petrosani, a avut loc o slujba religioasa inchinata Sfintei…