- Momente impresionante in fața clubului Colectiv, locul in care flacarile au distrus vieți și au mutilat pe viața suflete. Oamenii vin sa aprinda lumanari și sa spuna lumii ca aceasta tragedie NU poate fi uitata. Astazi este așteptat și un marș prin Capitala.

- Miercuri, 30 octombrie a.c., vor fi organizate activitati in memoria victimelor de la Clubul Colectiv, sub denumirea "4 Ani de la Colectiv", dupa urmatorul program: - intre orele 18.30 - 19.30, adunarea participantilor in Parcul Unirii, pe trotuarul dinspre Magazinul Unirea; - intre orele 19.30 - 20.30,…

- Marșul „4 ani de la Colectiv” va avea loc miercuri seara pentru a comemora patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, in care au murit 64 de oameni. Evenimentul incepe la ora 18:30 din Parcul Unirii din Capitala, iar polițiștii le recomanda șoferilor sa circule cu prudența și sa evite aceasta zona.…

- Astazi se implinesc 4 ani de la tragedia care a indoliat o tara, Colectiv. In acea seara fatidica, 64 de tineri au murit in incendiul care a cuprins clubul Colectiv, din Bucuresti. Oamenii ies astazi in strada pentru a transmite ca nu uita ceea ce s-a intamplat in noaptea de 30 octombrie 2015.Intalnirea…

- La patru ani de la tragicul eveniment produs in clubul Colectiv din București, albaiulienii sunt așteptați miercuri, 30 octombrie, in fața Prefecturii Alba, pentru a aprinde o lumanare in memoria victimelor. Reamintim faptul ca pe 24 octombrie, Ziarul Libertatea a intrat in posesia unui filmulet de…

- Actrița Nuami Dinescu și-a spus parerea dupa ce a vazut filmarile secrete de la incendiul din clubul Colectiv, din urma cu patru ani, tragedie care s-a soldat cu moartea a 65 de tineri. Libertatea a difuzat o inregistrarea video realizata de de subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU București…

- Autoritatile locale din Iasi au inaugurat cu fast, in prezenta ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, singurul centru cu paturi pentru mari arsi din Moldova, insa unitatea a fost inchisa dupa festivitate, deoarece verificarea epidemiologica a iesit „partial neconforma”. Intre timp, un pacient ars transferat…

- Pe 30 octombrie, la 4 ani de la producerea tragediei din clubul Colectiv, in urma careia 65 de oameni au murit, va fi organizat, in București, un marș in memoria victimelor incendiului. Organizatorii acestei acțiuni sunt grupurile civice "Rezistența" și "Corupția ucide", care au creat o pagina de Facebook…