Sute de noi cazuri de coronavirus în Coreea de Sud și China Coreea de Sud a raportat miercuri 516 cazuri noi de coronavirus, la o zi dupa atingerea unui nivel record caare l-a determinat pe președintele țarii sa declare un razboi agentului patogen, relateaza Reuters.



Noile cazuri duc la totalul cazurilor din Coreea de Sud la 5.328, cu 32 de decese, cea mai grava situație din lume, cu excepția Chinei. Marți, președintele Moon Jae-in și-a cerut scuze pentru lipsa de maști pentru fața și a promis sprijin pentru micile companii afectate de virus.



China a anunțat 119 noi cazuri de coronavirus, în scadere ușoara de la 125 în ziua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

