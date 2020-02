Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de mucuri de țigara au fost stranse de pe jos inCetatea Alba Iulia, intr-o acțiune simbolica promovata de un ghidturistic din oraș. Kalanyos Cristian a povestit cum a decursacțiunea povestind ca nu a reușit sa colecteze decat o parte dindeșeuri, pentru a plecat bolnav de gripa de acasa iar…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit 39 de studenți straini care vor studia in urmatoarele luni la instituția superioara de invațamant din inima Cetații Alba Carolina. Cei 39 de studenți straini sunt veniți la Universitatea din Alba Iulia prin programul de studiu Erasmus +. Studenții…

- Studenții Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia iși aleg in aceasta saptamana reprezentanții in Consiliile și in Senatul insituției superioare de invațamant din inima Cetații Alba Carolina. Alegerile in care vor fi votați studeții care iși reprezenta colegii și implicit facultațile in Consiliul…

- Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia vor participa astazi, 18 februarie 2020, la o competiție de cros in Șanțurile Cetații Alba Carolina cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului Militar. Activitatea sportiva, organizata de catre catedra de educatie fizica a colegiului…

- Ziarul Unirea FOTO – VIDEO| Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia – singurul oraș in care așezarea evreiasca a fost permisa legal in secolele XVII – XIX FOTO – VIDEO| Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului la Sinagoga…

- Politia australiana au acuzat cel putin 24 de oameni pentru provocare de incendii de vegetatie in statul New South Wales, potrivit unui comunicat al institutiei. In total, politia a luat masuri legale impotriva a 183 de persoane, dintre care 40 sunt minori, pentru infractiuni legate de incendii comise…

- In programul Festival de Romania, participanții la Ziua Naționala au ocazia sa vada spectacolul de reconstituire istorica ”Revista de front – Garda romaneasca 1918”. Acesta se desfașoara pe esplanada Porții a IV-a a Cetații. Garda Naționala de la Alba Iulia este compusa din voluntari albaiulieni care…

- Turism intern Cererea pentru sejururi în destinații autohtone fiind similara cu cea din anul precedent, când am avut parte de un weekend prelungit. Multi dintre românii care au primit vouchere de vacanța au ales sa și le valorifice în aceasta perioada. Cum…