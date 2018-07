Stiri pe aceeasi tema

- Un accident care saptamana trecuta a permis "evadarea" unui numar mare de somoni de la o ferma piscicola din sudul statului Chile risca sa puna in pericol o industrie care, anul trecut, a generat venituri de peste patru miliarde de dolari pentru statul sud-american, scrie

- Aproximativ 900.000 de somoni au scapat de la ferma companiei norvegiene Marine Harvest ASA, cu prilejul unei furtuni care a avut loc in data de 5 iulie. Compania precizeaza ca a reusit sa recupereze aproape 250.000 de somoni, dar mai lipsesc aproximativ 680.000 de pesti si, in prezent, Marine Harvest…

- Un avion militar de supraveghere al Rusiei a fost interceptat de forțele britanice de la Mihail Kogalniceanu, dupa ce a patruns in spațiul aerian al Romaniei. Anunțul despre incident a fost facut de comandorul Chris Ball, șeful escadrilei britanice de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Bell a mai…

- Liviu Varciu a furat o suma mare de bani dintr-un seif. Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii „Poftiți la Nea Marin”, acolo unde a trebuit sa munceasca. Și-a vazut banii luați, primul inculpat care i-a sarit in minte a fost „baiatul lui”. „Banii sunt luați de cineva. Zic: n-avea decat Liviu cine…

- Dezvaluirea facuta de Gabriela Cristea in direct la tv. Prezentatoarea de la Antena 1 și-a dorit foarte mult sa devina mama așa ca a facut tot ce i-a stat in putere, atunci cand a ramas gravida, sa duca sarcina la termen. Pentru asta, vedeta a suportat dureri și emoții puetrnice. Gabriela Cristea a…

- Uber Technologies a anuntat ca isi va lansa serviciul de inchiriere biciclete electrice si in Europa, in incercarea de a se extinde pe plan international si de a include in business mai multe forme de tranport care nu polueaza, potrivit Bloomberg. Uber a anuntat miercuri ca vrea sa aduca…

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Pagina de Facebook a retailerului online H&M a fost inundata de plangeri din partea clientilor, care reclama ca nu au primit la timp produsele comandate online, potrivit Bloomberg. O femeie sustine ca in curand copilul ei „va fi prea mare pentru produsele comandate”, dupa ce comanda a intarziat…