- Mii de cetateni din UE risca sa-si piarda statutul legal in Marea Britanie dupa Brexit, se arata intr-un raport publicat de Observatorul pentru Migratie al Universitatii Oxford, care atrage atentia ca victimele abuzului domestic, copiii si persoanele in varsta se numara printre cei care se afla in pericol…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Cursuri de limba engleza la casetofonul unui taxi londonez, perspectivele britanice ale unei afaceri intemeiate de la zero in Regatul Unit sau supravietuirea in urma unei "tepe" sunt cateva dintre detaliile din povestile romanilor ce au ales sa lucreze si sa traiasca in Marea Britanie si care, pana…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Negociatorii Uniunii Europene apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.