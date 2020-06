Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general din Minnesota a schimbat acuzatia impotriva fostului politist care l-a imobilizat cu genunchiul pe gat pe George Floyd, ridicand-o la omor de gradul doi, si a inculpat alti trei politisti pentru complicitate la moartea barbatului de culoare in varsta de 46 de ani, relateaza DPA, știrea…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Guvernatorul statului Minnesota sugereaza ca supremaciștii albi, cartelurile de droguri ar putea face parte dintr-un haos raspandit pe tot teritoriul Statelor Unite ale Americii. Un numar inestimat de americani au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd,…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…

- Cel mai nou avertisment a fost facut de guvernatorul statului New York, dupa trei decese ale unor copii intre 5 și 14 ani, din 73 de copii cu o reacție toxica asemanatoare bolii Kawasaki, scrie The Guardian. Simptome similare au fost semnalate și in Anglia in urma cu mai multe saptamani. Moartea a…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Marinari americani iși vor pierede viața, daca portavionul lovit de coronavirus nu este evacuat, a avertizat capitanul intr-un mesaj transmis comandamentului american și citat de presa anglo-saxona Portavionul USS Theodore Roosevelt a acostat ultima data in Guam, cand la bord se inregistrau nu mai puțin…