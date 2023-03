Sute de migranți de pe mare salvați de ambarcațiunile pazei de coastă italiene Sute de migranți ce doreau sa debarce in Europa de pe mare au fost salvați de ambarcațiunile pazei de coasta italiene. Paza de coasta italiana a lansat mai multe operațiuni de salvare vineri (10 martie) pentru a recupera sute de migranți aflați la bordul mai multor ambarcațiuni din „varful Italiei”, la mai puțin de doua saptamani dupa ce cel puțin 73 de persoane s-au inecat intr-un naufragiu, potrivit Reuters. „ Peste 1.000 de oameni sunt in pericol”, a spus paza de coasta intr-un comunicat. Sute de migranți au fost salvați cu ajutorul pazei de coasta italiene, dintr-un total de aproximativ 1300… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

