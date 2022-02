Stiri pe aceeasi tema

- Produse expirate, tinute in conditii improprii, si mizerie sunt cateva dintre neregulile gasite marți, 8 februarie de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la mai multe magazine in Piata Delfinul din Bucuresti, in urma unor controale. Inspectorii au dat amenzi in valoare de aproape…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost desfasurate 11 actiuni de control la operatori economici care activeaza in incinta Complexului Agroalimentar “Piata Delfinului”, din sectorul 2 al Capitalei. Echipele de control au constatat mai multe deficiente, printre care: congelarea…

- Doua magazine din reteaua Mega Image, aflate in Branesti, judetul Ilfov, au fost inchise de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce aceștia au gasit o serie de nereguli, de la rugina, praf, grasimi și insecte moarte pana la comercializarea unor produse expirate,…

- Fortul de langa București a fost scos spre vanzare. Daca va gandeați ca gasiți de vanzare doar palate sau castele in centrul Capitalei aflați ca un fort a fost scos la vanzare. Cladirea care a fost construita de Regele Carol I a fost scoasa la vanzare pentru o suma impresionanta de bani. Ce preț are…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit de la comercializare peste 550 de kilograme de produse alimentare din magazinele Penny, Profi si Carrefour din Busteni si Predeal, in urma controalelor efectuate in zilele premergatoare Craciunului, potrivit unui comunicat remis…

- Un șobolan a fost gasit duminica seara de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor intr-o patiserie din sectorul 2 al Capitalei, in urma unui control, informeaza ANPC, intr-un comunicat. Din cauza neregulilor grave, unitatea a fost amendata cu 20.000 de lei și inchisa temporar.…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dispus, marti, inchiderea Halelor Centrale Obor din Bucuresti pentru nereguli majore, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

