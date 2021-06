Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile de aplicare a legii au arestat aproximativ 800 de suspecți din intreaga lume dupa ce mii de persoane au fost pacalite sa foloseasca o aplicație de mesagerie criptata care le-a permis polițiștilor sa le monitorizeze conversațiile fara știrea lor. Poliția australiana a declarat presei ca barbatul…

- Sute de persoane au fost arestate in intreaga lume, in cursul unei uriase operatiuni a poliției la nivel internațional impotriva criminalitatii organizate, a anuntat politia federala australiana, scrie Agerpres . Politia din mai multe tari din Europa, Statele Unite, Australia si Noua Zeelanda a reusit…

- Sute de persoane au fost arestate in intreaga lume in cadrul unei uriase operatiuni internationale a politiei impotriva criminalitatii organizate. Mii de mesaje pe care membrii gruparii și le trimiteau cu privire la trafic de droguri sau asasinate au fost decriptate cu ajutorul unei aplicații pe care…

- Sute de persoane au fost arestate in intreaga lume in cursul unei uriase operatiuni internationale de politie impotriva criminalitatii organizate, posibila prin decriptarea comunicatiilor codificate intre infractori, a anuntat marti politia federala australiana, noteaza AFP. Aceasta operatiune a…

- Cu siguranța ai admirat margarete, fie ca le-ai vazut pe camp sau intr-un buchet de flori superb. Insa le poți avea și acasa, pentru ca este destul de ușor sa plantezi margarete in gradina sau in ghiveci. Cuprins: Despre margarete Margarete – origini Cum plantezi margarete in gradina Margarete – plantare…

- Schimbarea, care are loc in timp ce Grecia a depasit pragul de 10.000 de decese din cauza Covid-19, urmeaza unei masuri luate in aceasta luna de ridicare a restrictiilor impuse vizitatorilor din tarile UE, Statele Unite si Marea Britanie, printre alte tari. Vizitatorii din aceste tari au permisiunea…

- World Rugby a anuntat marti crearea unei noi competitii feminine mondiale, care va include cele mai bune natiuni ale acestui sport. Noua competitie este denumita WXV și la ea vor lua parte in total 16 selectionate, repartizate pe trei niveluri. Competiția va beneficia de o investitie initiala de 6,4…

- Facebook a lansat miercuri versiunea ''lite'' a serviciului sau de partajare de fotografii si videoclipuri Instagram in peste 170 de tari, destinata zonelor rurale si comunitatilor izolate, care nu dispun de acces ultrarapid la internet, informeaza AFP si Reuters. "Instagram Lite", care ocupa…