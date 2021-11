Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmației. La eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.…

- LOT Polish Airlines va opera in premiera la inceputul lunii noiembrie 2021 un zbor charter din New York spre Satu Mare. Un grup de peste 200 de evrei care vor participa la inaugurarea unei sinagogi in Sighetu Marmației va zbura fara escala miercuri din New York spre Satu Mare cu un Boeing 787-9 Dreamliner…

- A crezut in Romania moderna și unita. A cucerit Londra, Paris, New York și Washington prin farmec, inteligența, prestanța și viziune politica. A intarit relațiile Romaniei cu Occidentul, fiind considerata cea mai frumoasa fața a diplomației romanești. Regina Maria a avut un rol crucial in destinul și…

- Rita Mureșan duce dorul fiicelor sale, care au ales sa studieze departe de Romania. Oricat de greu i-ar fi, creatoarea de moda nu le interzice nimic celor doua fete, chiar daca durerea ca sunt la distanța este foarte mare. Recent, Rita Mureșan a marturisit cat de greu ii este sa fie singura in Romania.…

- Vanzarile de biletele de avion din vara anului 2021 se apropie de nivelul pre-pandemic, desi efectele pandemiei sunt inca evidente la nivel de industrie, arata datele agentiei online de turism Vola.ro. Compania a emis aproape 100.000 de bilete de avion in perioada iunie – august 2021. Pretul mediu al…

- Orasele europene au revenit in voga in sezonul estival, Paris, Londra sau Madrid fiind printre preferatele romanilor ce au achizitionat bilete de avion prin intermediul Vola.ro. Potrivit companiei, in acest an, peste 35% dintre zborurile din sezonul de vara au fost modificate sau anulate, comparativ…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul din Cluj-Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. In data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a prezentat pentru a…

- Marea Britanie a pierdut, înaintea ieșirii din Uniunea Europeana, aproape o suta de bancheri foarte bine platiti, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), aceasta fiind cea mai recenta confirmare a modului în care Brexitul a afectat sectorul financiar, scrie Reuters.În…