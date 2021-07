Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Poliției Locale au depistat și preluat, de la inceputul acestui an, 343 de cerșetori și oameni ai strazii, 25 dintre aceștia fiind minori. In ultima saptamana polițiștii locali au depistat 16 cerșetori, care, in mod repetat au fost preluați din strada și duși la adapostul de la Padurea…

- Un barbat care transporta, intr-un rucsac, pachete cu țigari nemarcate fiscal, a fost depistat in zona pieței din Calea Lipovei. Marți, 13 iulie, jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara impreuna cu specialiști din Directia Regionala Vamala Timisoara au desfașurat o acțiune…

- Amenzi de zeci de mii de lei aplicate celor care au aruncat gunoaie pe domeniul public, la Timișoara. Polițiștii locali au reușit sa ii identifice in baza sesizarilor de la cetațeni și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate in oraș.

- Aproape zilnic, poliția depisteaza in trafic șoferi care ignora legea și pericolul și se urca la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Este și cazul a patru barbați, de 33, 42, 49 și 59 de ani, care s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunile comise. Joi, in jurul orei 18:50, polițiștii orașului…

- O familie compusa din doi contribuabili timișoreni incepe sa tremure in septembrie la gandul ca vin șase luni de toamna-iarna-primavara capricioasa și trebuie sa scoata sa zicem cinci, șase sute de lei pe luna pentru gazul ce arde in centrala lor termica. Apoi, cei doi contribuabili vor tremura in octombrie…

- Timișorenii pot vedea care este intensitatea campurilor electromagnetice din oraș prin intermediul unei harți interactive. Aici sunt disponibile inclusiv masuratorile aferente sistemelor de telefonie 5G. ANCOM, autoritatea din domeniul telecomunicațiilor, a lansat o noua versiune a platformei www.monitor-emf.ro,…

- Poliția Locala, alaturi de Retim, Primaria Timișoara și Direcția Apelor ii invita pe timișoreni la acțiunea voluntara de igienizare a malurilor Canalului Bega. In urma misiunilor de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au constatat ca pe malurile Canalului Bega, pe…

- Poliția Locala a incheiat un protocol de colaborare cu OPC. Astfel, polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comerciala și inspectori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Timiș au mers in control la centrul comercial Galeria 1. Polițiștii locali au verificat aspecte…