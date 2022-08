Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea atrage un volum de investitii de cel putin doua miliarde de euro pana la finalul anului, zonele de interes pentru investitorii cu capital strain fiind cele din proximitatea Capitalei, din Banat, Crisana si Moldova, arata o analiza de specialitate, publicata marti. Fii la curent…

- Forul administrativ al județului Cluj este prima administrație publica locala din Romania care a digitalizat integral fluxul de obținere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, valide juridic.

- Un nou raport intocmit de ACEA arata ca, in Romania, au fost vandute 10.198 de mașini noi in luna mai. Asta inseamna o creștere de 24% fața de aceeași perioada din 2021. Mai mult, vanzarile de mașini noi in țara noastra au crescut cu 32.9% in primele 5 luni fața de același interval de anul trecut. Pana…

- Medicul Octavian Jurma afirma, miercuri seara, ca avem confirmate in Romania primele 3 cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron, care este mai infectioasa decat precedentele. ”Desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina cu omenirea…

- Primele 7 contracte din Romania, finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, au fost semnate, astazi, de ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, in prezenta prim ministrului Nicolae Ionel Ciuca.Potrivit unui comunicat al MDLPA, contractele incheiate…

- Senatorul american Robert Portman, care efectueaza sambata o vizita in Romania și s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca, a declarat ca daca rusii vor castiga in razboiul din Ucraina, exista riscul sa treaca mai departe in Transnistria si Moldova sau chiar Romania, potrivit Agerpres. Fii…