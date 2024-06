Canicula și expunerea la soare ne pot distruge părul. Cum este recomandat să îl îngrijim vara! Canicula și expunerea la soare ne pot distruge parul. Cum este recomandat sa il ingrijim vara! „Expunerea la soare poate duce la diverse forme de degradare a parului, inclusiv decolorare, uscaciune, fragilitate și varfuri despicate. Razele UV descompun proteinele din par, ceea ce poate duce la pierderea stralucirii și a vitalitații. Este esențial sa luam masuri preventive pentru a proteja sanatatea parului nostru. Așa cum folosim protecție solara pentru piele, la fel trebuie sa facem și pentru par. Totul pornește de la spalare și recomand, mai ales pe timp de vara, sa folosim șampoane care nu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada pot avea un impact negativ asupra starii de sanatate a populației – in special in cazul copiilor, persoanelor varstnice și persoanelor cu dizabilitați sau boli cronice. Direcția de Asistența Sociala Deva reamintește principalele masuri…

- Pentru ca Salajul se numara printre județele in care exista riscul apariției unui val de caldura, autoritațile sanitare vin cu o serie de recomandari pentru populație. „Stați la umbra și evitați expunerea prelungita la soare, consumați suficienta apa pentru a va hidrata corespunzator, evitați consumul…

- Expunerea la soare poate avea efecte nedorite pentru piele. De aceea, specialiștii spun ca ar trebui, pe perioada verii, sa avem o dieta bogata in antioxidanți, vitaminele A și C, licopen și Omega3.

- Atunci cand vine vara, protecția solara devine indispensabila pentru romani, insa parul este neglijat, in special cand mergem la mar Soarele nu ne poate afecta doar pielea, atunci cand nu folosim protecție solara, dar și parul, in special atunci cand mergem la mare. Este foarte important sa ii oferim…

- Tenul acneic are de suferit in lunile cu temperaturi mari și foarte mari. De altfel, chiar și tenul fara acnee trebuie ingrijit cu atenție și ferit de radiații. Transpirația face ca pielea feței sa fie ca un magnet care atrage praful, murdaria și poluarea, mai ales daca petrecem mai mult timp in aer…

- Vitamina D, sau D3 este o vitamina specifica, deoarece organismul o produce atunci cand pielea intra in contact cu lumina solara. Cu toate acestea, durata de timp pe care trebuie sa o petreceți la soare pentru a va reface rezervele de vitamina D depinde

- Expunerea excesiva la soare și pandemia au determinat o creștere a numarului cancerelor de piele diagnosticate in stadiu avansat, potrivit dermatologului Mihaela Leventer, care atrage atenția asupra faptului ca numarul cazurilor de tumori maligne de piele a crescut in ultimul an, noteaza Mediafax.

- Expunerea excesiva la soare și pandemia au determinat o creștere a numarului cancerelor de piele diagnosticate in stadiu avansat, potrivit dermatologului Mihaela Leventer, care atrage atenția asupra faptului ca numarul cazurilor de tumori maligne de piele