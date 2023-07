In București, temperatura aerului a atins 41,8°C, in timp ce la nivelul solului s-a inregistrat o valoare și mai ridicata, de 48°C. Zonele de vest și sud ale țarii au resimțit caldura intensa. In Bihor, autoritațile au pus la dispoziție containere de prim ajutor pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a se racori. Apelurile la […]