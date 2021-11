Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița acționeaza permanent pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru informarea cetațenilor cu privire la noile prevederi legislative și masuri adoptate in acest context.Activitațile sunt realizate…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie, pe raza intregului județ, pentru reducerea riscului rutier, creșterea gradului de disciplina in trafic și verificarearespectarii masurilor impuse de autoritați in contextul pandemiei de COVID-19.In urma activitaților…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati de catre o femeie, prin apel 112, cu privire la faptul ca ar fi gasit un nou-nascut in curtea locuintei sale din comuna Castelu.,,La fața locului, polițiștii au identificat…

- In cadrul unei actiuni desfasurate in sistem integrat cu judetele limitrofe pentru prevenirea accidentelor ce se pot produce pe fondul nerespectarii regulilor de circulatie, politistii buzoieni au constatat 2 infractiuni si au aplicat aproximativ 400 de sanctiuni contraventionale.„Ieri, in intervalul…

- Polițiștii de la rutiera și prevenirea criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost prezenti in Parcul Chindia din municipiul Targoviște, unde au desfașurat o activitate pentru informarea copiilor, dar și a parinților și bunicilor, cu privire la regulile elementare…

- Polițiștii de la rutiera, impreuna cu efective de la ordine publica, au organizat o razie, in municipiul Targoviște, pentru depistarea și sancționarea faptelor antisociale, precum și pentru prevenirea producerii unor accidente de circulație, obiectivul principal fiind siguranța cetațenilor. Pentru neregulile…

- Polițiștii din Alba au dat peste 300 de amenzi și au reținut 15 permise, luni, in cadrul unei acțiuni rutiere comune, derulate alaturi de polițiștii din Hunedoara și Mureș. Potrivit IPJ Alba, luni, in intervalul orar 12.00 – 14.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului…

- Polițiștii de la rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pe DN 7, pentru depistarea și sancționarea conducatorilor auto care incalca limita legala de viteza. In urma activitaților din teren, polițiștii au aplicat 64 de sancțiuni contravenționaldepașirea limitei legale…