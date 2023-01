Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian urmareste „cu ingrijorare si atentie" atacurile asupra misiunilor diplomatice ale Italiei din Berlin, unde a fost incendiata masina unui oficial al Ambasadei Italiei si la consulatul din Barcelona, a declarat sambata executivului de la Roma, Giorgia Meloni, potrivit EFE.

Poliția Capitalei reacționeaza dupa ce Andrew Tate s-a plans de condițiile din inchisoare.

Un italian a recunoscut ca a furat peste 1.000 de manuscrise nepublicate, multe dintre ele scrise de autori de renume, relateaza BBC.

- Șefa statului, Maia Sandu, are „intrebari” cu privire la condițiile in care a fost semnat contractul cu MGRES și anume la prețul indicat. „Daca ma intrebați exact de aceasta tranzacție, nu am participat la negocieri, am niște intrebari in raport cu condițiile in care s-a semnat acest contract”, a spus…

- O romanca a fost condamnata la inchisoare, dupa ce și-a batut iubitul la bar, pe drum și acasa. Femeia a fost acuzata de violența in familie, raportata la tentativa de omor, motiv pentru care risca sa stea cațiva ani in inchisoare.

- In spațiul public au aparut informații despre motivele care au stat la baza condamnarii dure in cazul omului de afaceri Daniel Miron, care a primit 7 ani și 8 luni de inchisoare, cu executare. Daniel Miron a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare: rele tratamente aplicate minorului, violența…

- Consumul drogurilor a devenit o problema serioasa in randul tinerilor din țara noastra, iar din nefericire, pentru mulți a devenit un rol major in viața. Daca majoritatea incep sa consume doar un singur tip de drog, inevitabil, pentru ca „este normal socializarii și culturii grupului din care fac parte”,…

- Susținatorii PSRM s-au adunat in fața sediului ANRE și cer demisia conducerii. Nemulțumirea oamenilor a fost trezita de majorarea semnificativa a tarifelor la resursele energetice, transmite Știri.md. La acțiunea de protest este prezent și deputatul Vlad Batrincea care a declarat ca ”raspunderea este…