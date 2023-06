Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Leroy Merlin Romania a prezentat perspectiva, dar și provocarile, unui mare retailer in contextul strategiilor de sustenabilitate, in cadrul conferinței Sustenabil zi de zi, organizata de Eco Synergy și Asociația Environ. ”Sunt convins ca sustenabilitatea e compatibila cu business-ul”,…

- Intrebat sambata, la o televiziune de știri, daca va merge impreuna cu colegul sau, Marius Budai, la Bruxelles, pentru discutii pe tema pensiilor speciale, Marcel Bolos a precizat ca ”suntem o echipa guvernamentala si trebuie sa mergem impreuna”. ”Suntem o echipa guvernamentala si trebuie sa mergem…

- Numai in Uniunea Europeana sunt risipite aproximativ 5,8 milioane de tone de textile in fiecare an. Adica aproape 11 kilograme de persoana. Și in intreaga lume, un camion incarcat de textile ajunge la groapa de gunoi in fiecare secunda. Per total, ar fi vorba de peste 92 de milioane de tone de deșeuri.„Pana…

- Parlamentul European de la Strasbourg a votat marți, 9 mai, majorarea cu 145 de milioane de euro a asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova, anunța eurodeputatul Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook, transmite Radio Chișinau . Conform eurodeputatului, in total, Republica Moldova va putea…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a incasat, in data de 05.04.2023, suma de 69,27 milioane euro, reprezentand rambursarea de catre Comisia Europeana a platilor directe efectuate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in cursul lunii februarie 2023”, informeaza…

- "Avem o responsabilitate fata de fermierii romani si cautam constant solutii pentru dezvoltarea continua a agriculturii romanesti. Din acest motiv, am semnat impreuna cu omologii mei din Bulgaria, Ungaria, Slovacia si Polonia o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene Ursula von der…

- Verde, ecologic, sustenabil – sunt cuvinte pe care le auzim tot mai des in industrii diverse, de la auto la moda. Una dintre cele mai hot tendințe ale momentului la nivel european a adus o serie de schimbari cu un impact semnificativ asupra stilului de viața al oamenilor. Consumam hrana bio, colectam…