Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei este la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21. Alexandru Matan a avut o bara (min. 5), intr-o prima repriza dominata categoric…

- Romania U21 intalneste marti reprezentativa Germaniei, in ultimul meci pe care il disputa in faza grupelor turneului final UEFA EURO U21. Partida va fi transmisa in direct la TVR 1, de la ora 19.00. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește…

- Stefan Kuntz, selecționerul Germaniei U21, a povestit ce i-a spus Erwin van de Looi, antrenorul Olandei U21, dupa meciul direct, incheiat egal, 1-1. O remiza azi cu multe goluri la Germania - Romania, minimum 2-2, i-ar califica pe „tricolori” in sferturile de finala indiferent de rezultatul Țarilor…

- Selectionerul echipei nationale U21, Adrian Mutu, a declarat la finalul partidei cu Olanda (scor 1-1) ca Romania ar fi meritat sa castige cele trei puncte, tinand cont de numarul de ocazii. „E un rezultat bun pentru ca plecam cu sansa a doua si la inceput foarte putini ne dadeau vreo sansa de a scoate…

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate…

- Selectionerul nationalei Germaniei, Joachim Loew, a anuntat ca nu-i va convoca pe fotbalistii care evolueaza in campionatul Angliei pentru meciurile de la sfarsitul acestei luni, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, impotriva Islandei, Romaniei si Macedoniei de Nord, transmite presa germana.…

- Selecționerul Germaniei U21, Stefan Kuntz, a anunțat lotul pentru EURO U21. Meciul nemților impotriva Romaniei U21 e ultimul din grupa A, pe 30 martie, la Budapesta. Romania face parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza pe 24 martie, impotriva…

- Un tanar muncitor roman a murit vineri, dupa ce a fost injunghiat de un conațional, pe linia de producție a unui abator Tonnies din Germania. In ultima zi a lunii noiembrie 2020, un alt roman a murit exact in același mod, dar intr-un abator Danish Crown din Essen Oldenburg. In seara de 30 noiembrie…