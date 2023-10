Stiri pe aceeasi tema

- La fata locului au fost aduse mai multe TIR-uri, in care a fost incarcata intreaga captura de droguri, relateaza Agerpres. Limbajul secret al drogaților. Cum iși codifica denumirile substanțelor, pentru a nu da de banuit Mai multe persoane ar fi fost retinute si conduse la sediul DIICOT Neamt pentru…

- Rasturnare de situație in cazul 'fabricilor de droguri': opt persoane au fost arestate preventivMagistratii Curtii de Apel Iasi au dispus arestarea preventiva a opt dintre cele 28 de persoane retinute in dosarul privind producerea si comercializarea dispozitivelor de vapat si de produse "edibles", informeaza…

- Un politist din judetul Arges, angajat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, testat pozitiv la doua substante psihoactive cu ajutorul aparatului drugtest, nu ar fi consumat de fapt droguri, conform rezultatelor venite in urma expertizarii probelor biologice.

- La ieșire din țara un pasager strain a fost reținut de catre funcționarii postului vamal pentru trafic de droguri. Cazul a fost inregistrat la postul vamal Palanca, iar persoana risca sa fie sancționata.

- Rasturnare in cazul fostului șef de la BCCO București care a produs un grav accident soldat cu un mort. Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri si ca era baut in momentul in care a provocat un accident soldat cu un mort.Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri…

- Biden afirma ca ''nu este surprins'' de posibila moarte a liderului grupului Wagner in Rusia!Presedintele american Joe Biden a afirmat ca "nu este surprins" de posibila moarte a liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, miercuri, intr-un accident de avion in Rusia, relateaza AFP, informeaza…

- Seful IPJ Constanta a declarat luni ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai soldat cu decesul a doua persoane si cu ranirea altor trei fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier si in autoturism au fost gasite droguri, care erau insa diferite de cele care…