Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Internationala de Haltere (IWF) a impus joi o suspendare de un an Federatiei romane de haltere ''din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping'', sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), scrie…

- Federatia Internationala de Haltere (IWF) a impus joi o suspendare de un an Federatiei romane de haltere ''din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping'', sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8…

- Sportivii ar putea fi sanctionati financiar sau exclusi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cazul incalcarii regulilor anti-Covid, mai ales testele zilnice si purtarea mastii, au avertizat marti organizatorii, prezentand regulile actualizate cu 37 de zile inainte de startul

- Sportivii ar putea fi sanctionati financiar sau exclusi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cazul incalcarii regulilor anti-Covid, mai ales testele zilnice si purtarea mastii, au avertizat marti organizatorii, prezentand regulile actualizate cu 37 de zile inainte de startul competitiei, transmite…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 1 ATP, a declarat ca, in cazul in care publicul nu va putea asista la intrecerile olimpice de la Tokyo, si-ar putea reconsidera participarea sa la Jocurile Olimpice 2020 (23 iulie - 8 august), transmite AFP. ''Am prevazut sa joc la Jocurile Olimpice, daca…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 1 ATP, a declarat ca, in cazul in care publicul nu va putea asista la intrecerile olimpice de la Tokyo, si-ar putea reconsidera participarea sa la Jocurile Olimpice 2020 (23 iulie - 8 august), transmite AFP, potrivit Agerpres. ''Am prevazut sa joc la Jocurile…

- Luptatorul Alin Alexuc a afirmat, miercuri, la stadionul Dinamo, ca, dupa doua participari la Jocurile Olimpice, ar fi timpul ca la Tokyo sa obtina o medalie olimpica, potrivit Agerpres. "E mai bine sa te califici la o singura editie a Jocurilor Olimpice si sa aduci cea mai stralucitoare medaliei…

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a confirmat joi suspendarea pe patru ani, pentru dopaj, a luptatorului francez Zelimkhan Khadjiev, care va rata astfel Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara unde avea sansa unei medalii, scrie AFP, potrivit Agerpres. Cazul sau a avut o miza…