Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au oferit sa vanda Slovaciei 12 noi elicoptere Bell AH-1Z Viper cu o reducere de doua treimi din pret dupa ce Bratislava si-a trimis in Ucraina avioanele sale de lupta retrase MiG-29, a anuntat miercuri ministrul apararii slovac, Jaroslav Nad, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Twitter a devenit prima platforma de socializare care permite companiilor producatoare de canabis sa isi promoveze marcile si produsele in Statele Unite, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Spatiul aerian deasupra lacului Michigan, in nordul Statelor Unite, a fost inchis duminica temporar din motive de "aparare nationala", a anuntat Autoritatea americana pentru aviatie civila (FAA), relateaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe al Rusiei, a declarat intr-un interviu publicat luni ca este "foarte posibil" ca tratatul cu Statele Unite pentru controlul asupra armelor nucleare, New START, sa se inceteze dupa 2026, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite analizeaza modalitați de a viza producția iraniana de drone prin sancțiuni și controale la export și discuta cu companii private ale caror piese au fost folosite in producție, a anunțat, miercuri, Casa Alba, potrivit Reuters, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica dirfectorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Statele Unite au atribuit vineri companiilor contracte de aparare, inclusiv unul de peste un miliard de dolari catre Lockheed Martin, a declarat Departamentul Apararii intr-un comunicat, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…