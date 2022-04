Suspecți de infecție cu SARS-CoV-2 sau nu? Creșterea cazurilor de gripă, explicată de doctorul Marinescu La Institutul Matei Balș din Capitala, spital dedicat in continuare doar bolnavilor Covid, mulți dintre cei care se prezinta la camera de garda au de fapt gripa. Spune acest lucru directorul medical al spitalui, Adrian Marinescu. Doctorul a menționat și cum se explica numarul crescut al celor care s-au imbolnavit de gripa in aceasta primavara. „Sunt, intr-adevar, destul de mulți pacienți care sunt suspecți de infecție cu SARS-CoV-2, nu se confirma și de fapt au gripa sau viroza. Nu este altceva decat o situație de normalitate pe care o aveam și in alți ani inainte de pandemie. Ce este diferit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

