Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Un adolescent de 15 ani este cea de-a treia victima confirmata cu COVID – 19, la Garceni. Tanarul este chiar fiul celei de-a doua victime cofirmata in localitatea Racovița, comuna Garceni, cea care a intrat in contact direct cu penticostalii veniți din Suceava. Baiatul a fost transportat…

- ”Suceava e un focar COVID-19 scapat de sub control”, a spus azi ministrul Sanatații, aflat intr-o vizita la Constanța. A ajuns așa pentru ca autoritațile au reacționat ca in cazul de fața. Familia unui barbat de 87 de ani, din comuna Udesti, a solicitat, pe 20 martie, internarea acestuia, la Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, vineri, ca sunt inca cinci decese in județul Suceava din cauza COVID-19. Toți sunt pacienți spitalizați in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Numarul sucevenilor care nu au supraviețuit infecției cu coronavirus a ajuns la ...

- Cadrele medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani au protestat, din nou, vineri, fata de decizia autoritatilor de a transforma unitatea in spital numai pentru pacientii cu COVID-19. Medicii si asistentii medicali au iesit in curtea unitatii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in scenariul in care se afla Romania in prezent, in spitale precum cele de la Suceava, Arad, Deva sau Campulung multi dintre pacientii care se vor prezenta cu alte afectiuni vor avea si Covid-19. "Noi trebuie sa ne gandim ca, la gradul de infectare care…

- ING Bank Romania impreuna cu partenerii ONG contribuie la reducerea suprasolicitarii sistemului medical cu o donație totala de 330.000 euro direcționați catre achiziția de echipamente de protecție și teste, dar și catre dezvoltarea unor platforme oficiale de informare publica. De asemenea, ING Bank…

- Fond de urgența pentru spitale: Spitalul Universitar de Urgența București și alte patru spitale primesc echipamente și aparatura medicala vitale de la Salvați Copiii. Cinci spitale din București și din țara vor primi, incepand de joi, 26 martie, aparatura și echipamente medicale indispensabile, achiziționate…

- Cinci spitale din București și din țara vor primi, incepand de astazi, aparatura și echipamente medicale indispensabile, achiziționate din fondul de urgența deschis de Salvați Copiii Romania, pentru intarirea sistemului medical in lupta cu pandemia de Covid-19. Totodata, Salvați Copiii Romania e in…