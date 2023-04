Surse: Un elev a rănit o profesoară cu cuțitul în timpul orelor la Colegiul Național Ion Creangă din București Un elev de 16 ani a ranit miercuri o profesoara in timpul orelor de curs la Colegiul Național Ion Creanga din București, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Elevul a folosit un cuțit cu care a ințepat-o in gat pe profesoara de 26 de ani. Profesoara este conștienta, iar elevul este in custodia Poliției. Elevul este clasa a 10-a, iar incidentul s-a petrecut in ora de limba japoneza. Potrivit primelor informații, rana pare superficiala, iar profesoara primește ingrijiri medicale. Polițiștii au fost sesizați, prin apel la numarușl de urgența 112, cu privire la incident. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

