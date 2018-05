Telekom Mobile (fostul Cosmote) a fost amendata cu 1,1 milioane lei de arbitrul telecom (ANCOM) pentru incidentul de rețea care a avut loc in luna martie a acestui an, potrivit surselor HotNews.ro. Potrivit obligațiilor din licența de operare, Telekom nu avea voie sa depașeasca 35 de minute de indisponibilitate a retelei, insa caderea, care a fost aproape la nivel național și a afectat toate serviciile - voce, date și SMS, a durat aproape 3 ore, susțin sursele citate. Din informațiile HotNews.ro, Telekom are contract de mentenanța a rețelei cu Ericsson Romania.