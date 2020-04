Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca și președintele Klaus Iohannis, și premierul Ludovic Orban au fost informați despre acordul dintre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Româna, decizia având ca scop evitarea „aglomerației în seara de Înviere”. „Întâlnirile…

