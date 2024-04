Surse politice: „Patronatele nu au cum să susțină majorarea salariului minim” Patronatele din Romania nu au cum sa susțina majorarea salariului minim brut la 3.700 lei din iulie, au afirmat surse politice pentru economedia.ro: „Patronatele nu au cum sa susțina. Iar daca se vrea aceasta chestiune in scop electoral e o greșeala. Degeaba luam decizia in Coaliție daca omoram mediul de afaceri. Daca nu luam masuri economice populiste putem sa rezistam.” Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat ca iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. Amintim insa ca chiar legislația europeana obliga statele membre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

