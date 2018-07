Stiri pe aceeasi tema

- Familia a fost cea care a alertat autoritațiile cu privire la disparitia directorului APIA din barca cu care naviga lacul. In barca au fost gasite mai multe lucrui, intre care ochelarii de vedere ai barbatului, telefonul mobil, cateva articole de imbracaminte si vesta de salvare. "A fost primit…

- Mai multe echipaje de scafandri cauta un barbat din Cluj-Napoca, pe lacul de acumulare Fantanele-Belis, judetul Cluj, dupa ce acesta ar fi cazut, sambata seara, dintr-o barca, surse judiciare sustinand ca este vorba despre seful APIA Cluj, Adrian Zaharia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, Adrian Zaharia, este cautat de sambata seara de poliție in satul Beliș și de scafandri in lacul Beliș-Fantanele, dupa ce a disparut.

- Conform publicației presalocala.com, scafandrii au ajuns în zona însa datorita nopții și lipsei vizibilitații din lac se pare ca îl vor cauta dimineața. Familia a notificat autoritațiile ca a disparut din barca cu care naviga lacul. Vesta de salvare a ramas în barca. Conform…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…

- Cei patru tineri implicati in accidentul de la Ghioroc sunt din Timisoara si s-au aflat intr-un BMW. Se pare ca au „zburat” cu masina de pe sosea, direct in lacul Ghioroc. Fetele, in varsta de 26 si 24 de ani, s-au aflat pe scaunele din fata, iar baietii pe cele din spate. Cand autoturismul a […] The…

- Consilierii locali au fost de acord inca din vara anului trecut cu intocmirea unui studiu de oportunitate care sa spuna ca STPT poate prelua serviciul de iluminat public – „Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara” – prin atribuire…

- Barbatul care a disparut duminica seara dupa ce a plecat la pescuit a fost gasit fara suflare de scafandri. Sotia sa a stat in permanenta cu salvatorii.Din pacate, nu s a mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de aproximativ 62 de ani.La fata locului se afla un echipaj de la Detasamentul Cernavoda…