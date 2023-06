Surse: Miliardarul Bernard Arnault, şeful producătorului de bunuri de lux LVHM, va face o vizită în China Una dintre sursele apropiate subiectului a spus ca vizita lui Arnault pe importanta piata chineza, care vine dupa vizitele de mare profil in tara in aceasta saptamana ale CEO-ului JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon si sefului Tesla, Elon Musk, va avea loc la sfarsitul acestei luni. LVMH, care reuneste marci de la Moet la Givenchy, a refuzat sa comenteze. Sursele nu au dat un motiv pentru calatorie si nici nu au spus ce regiune chineza ar putea vizita Arnault. Presedintele si directorul general al LVMH s-a intalnit cu ministrul chinez al Comertului, Wang Wentao, la Paris, in aprilie, la magazinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

