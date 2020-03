SURSE: Mai mulți angajați ai Serviciului de Ambulanță intră în izolare SURSE: Mai mulți angajați ai Serviciului de Ambulanța intra in izolare in Eveniment / on 28/03/2020 at 23:33 / Alerta la Serviciul de Ambulanța Teleorman, unde mai mulți angajați vor intra in izolare la domiciliu. Din primele date, este vorba despre nu mai puțin de patru echipaje. Potrivit unor surse, se pare ca angajații Serviciului de Ambulanța au intrat in contact cu persoane infectate cu COVID-19 sau cu persoane suspecte de infecție, prin urmare, așa cum prevede protocolul, aceștia vor intra automat in auto-izolare. Se pare ca in misiunile care i-au trimis in izolare la domiciliu,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

