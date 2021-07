Stiri pe aceeasi tema

- Romania pare sa ravneasca la titulatura de „țara a tuturor posibilitaților” și la acest moment a stabilit, prin pixul unor magistrați de la Tribunalul București, ca un fost judecator condamnat pentru fapte de mare corupție, inițial la 22 de ani iar definitiv la 12 ani și 2 luni de inchisoare cu executare,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. Fostul lider al PSD Liviu Dragnea executa la Penitenciarul Rahova…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. „Irina o sa mearga la penitenciar in cateva ore. Cu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre campania de vaccinare din Romania. Cetațenii se vaccineaza intr-un numar tot mai mic, iar cei din mediul rural refuza sa e vaccineze, in cea mai mare parte. De altfel țara noastra nu și-a atins ținta de vaccinare, anume 5 milioane de persoane vaccinate,…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca mediul rural este condamnat la saracie si subdezvoltare, dupa ce Ministerul Dezvoltarii a anuntat primariile ca au fost epuizate creditele bugetare pentru Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru anul in curs. Potrivit sefului…

- ”Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a scris premierul pe Facebook. Florin Citu nu face insa precizari legate de eventuale obiectii ale Comisiei Europene fata de unele puncte ale planului depus de Guvern la Bruxelles. Comisia Europeana a transmis,…

- Fostul lider al PSD ramane dupa gratii cel puțin pana la sfarșitul lunii august. Tribunalul București a respins cererea de eliberare condiționata a lui Dragnea Urmatoarea cerere de eliberare condiționata pe care Liviu Dragnea o va putea face este abia la finalul lunii august, pana atunci va ramane in…

- Tribunalul Bucuresti judeca, miercuri, cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La instanta…