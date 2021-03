SURSE Italia amână alegerile locale şi regionale Alegerile locale si regionale din Italia, programate initial pentru sfarsitul primaverii, vor fi amanate din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat joi doua surse guvernamentale, in contextul unor semnale privind o inmultire a cazurilor pe fondul raspandirii noilor tulpini, relateaza Reuters. Alegerile locale din multe dintre marile orase din Italia, printre care Roma, Milano, Torino si Napoli, vor avea loc intre 15 septembrie si 15 octombrie, au spus sursele, adaugand ca decizia a fost aprobata de guvern printr-un decret. Citește și: Numire dubioasa facuta de USR in funcția… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

