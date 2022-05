Stiri pe aceeasi tema

Fostul Primar Oprescu ar fi fost reținut intr-o țara europeana și s-ar afla in acest moment in custodia autoritaților de acolo. Deocamdata, la IGPR nu a ajuns nici o informare in acest sens

Sorin Oprescu a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana, dupa ce polițiștii care au vrut sa-l duca la penitenciar nu au reușit sa dea de el la adresa de domiciliu.

Guvernul grec a decis sa suspende actiunile menite sa creasca increderea in relatiile sale cu Turcia, dupa un nou record de 126 de incalcari ale spatiului aerian grec la care au participat 16 avioane militare turce intr-o singura zi, relateaza joi agentia EFE, informeaza Agerpres.

Grecia va expulza 12 diplomati rusi ca reactie la razboiul din Ucraina, a informat miercuri Ministerul de Externe de la Atena, dupa seria de decizii similiare luate in zilele precedente de alte state europene, transmit Reuters si AFP, conform AGERPRES.

Autoritatile sanitare din Grecia au anuntat marti posibilitatea vaccinarii cu a patra doza a unui ser anti-COVID-19 pentru persoanele de peste 60 de ani, mai ales daca acestea prezinta o boala preexistenta, dupa ce au analizat datele epidemiologice inregistrate la nivel national, informeaza AFP.

Autoritatile din Bihor au deschis, marti, un Centrul de Asistenta Umanitara pentru Refugiati in municipiul Oradea, in cadrul caruia reprezentanti ai mai multor institutii publice si organizatii neguvernamentale ofera sprijin si consiliere refugiatilor ucraineni, potrivit news.ro.

Sute de fermieri greci, unii cu tractoarele, au protestat vineri pe strazile din Atena, cerand mai multe reduceri de taxe si subventii pentru a face fata preturilor la carburanti si ingrasaminte, care au crescut dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters.

Pe DN 7 Ramnicu Valcea-Pitesti, in zona localitatii Zamfiresti, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. In urma coliziunii, doua persoane au fost ranite, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.