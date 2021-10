Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cîțu susține ca premierul desemnat Nicolae Ciuca ramâne la mandatul de a gasi susținere pentru un guvern minoritar. Întrebat daca Ciuca a primit un mandat flexibil de la președintele Klaus Iohannis, liderul PNL a spus ca „ „premierul desemnat poate sa fie mandatat…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat luni seara, la Cotroceni, pe premierul desemnat și pe liderii PNL. Potrivit unor surse politice, ședința a inceput la 17.30. Klaus Iohannis și premierul pe care l-a desemnat, Nicolae Ciuca, discuta cu președintele PNL, Florin Cițu, dar și cu prim-vicepreședinții…

- Intrebat in legatura cu faptul ca președintele PNL, premierul interimar Florin Cițu nu ar dori un guvern PNL-PSD, Ciolacu a spus ca și oamenii mari spun lucruri trasnite. ”Una dintre cele mai preferate emisiuni ale mele erau aia cu copiii spun lucruri trasnite. Pare ca și cand ești om mare și ai de-a…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca, impreuna cu echipa de experti ai Partidului National Liberal si cu reprezentantii Uniunii Democrate Maghiara, condusi de Hunor Kelemen, au continuat, sambata, lucrul la programul de guvernare, pentru actualizarea si compatibilizarea acestuia, mentioneaza o informare…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…