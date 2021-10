Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 25 octombrie, deputatul roman, Ludovic Orban a declarat ca va activa ca deputat neafiliat și va parasi grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților. Anunțul a fost facut de Orban în plenul Camerei Deputatilor. „Am cerut cuvântul pentru a informa plenul…

- Luni seara, Ludovic Orban a convocat in biroul lui parlamentarii liberali care ii sunt loiali pentru a discuta ce se va intampla dupa ce maine fostul președinte al PNL iși va da demisia oficial de la șefia Camerei Deputaților. Surse din Partidul Național Liberal spun ca Orban va iniția zilele urmatoare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea consumatorului…

- Purtatorul de cuvant al USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, spune ca pentru prima data in ultimii 31 de ani este refuzat dreptul de a depune o moțiune de cenzura. “Cei de la PSD si PNL au boicotat aceasta sedinta. (…) Am vazut – si asta a confirmat, daca mai era nevoie, dupa tot ce s-a intamplat in ultimele zile…

- Ludovic Orban a demonstrat deja ca, atat tip cat este presedinte al PNL, va apara un guvern condus de un premier liberal, a afirmat sambata purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. “Sunt colegi din PNL care il ataca orbeste pe presedintele Ludovic Orban, inventand conspiratii halucinante, nascocite…

- Alianta USR-AUR trebuie sa propuna o solutie pentru rezolvarea crizei politice, afirma presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care argumenteaza ca inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban sau cu Dan Barna nu rezolva problemele romanilor. “Citu trebuie sa plece! Dar, odata cu el, trebuie sa plece si Barna,…

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…

- „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza, la sediul PNL.Dupa 4 ani de munca neintrerupta la președinția Partidului Național Liberal, am conștiința impacata și sentimentul datoriei implinite fața de cei care mi-au…