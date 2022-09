Stiri pe aceeasi tema

- Preturile au fost sustinute, de asemenea, de asteptarile analistilor cu privire la posibile reduceri ale livrarilor din partea Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si Aliatilor acesteia (OPEC+), care se intrunesc pe 5 octombrie pentru a stabili politica de productie. Cotatia titeiului Brent a…

- Președintele rus Vladimir Putin a negat vineri ca Rusia are vreo legatura cu criza energetica a Europei, spunand ca, daca Uniunea Europeana ar vrea mai mult gaz, ar trebui sa ridice sancțiunile care impiedica deschiderea gazoductului Nord Stream 2, relateaza Reuters . Adresandu-se jurnaliștilor dupa…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a oprit o alta turbina a gazoductului Nord Stream catre Germania și ca fluxurile de gaz vor scadea la o cincime din capacitatea normala , potrivit Reuters. Noua lovitura data aprovizionarii vine intr-un moment foarte tensionat, in timp ce Rusia și Occidentul se…

