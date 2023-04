Stiri pe aceeasi tema

- Scurgerea de informatii de la Pentagon a fost urmarita de utilizatorii unui grup de chat pentru jocuri video care se certau pe tema razboiului din Ucraina. O analiza sugereaza ca documentele ultrasecrete au fost impartasite pentru prima data pe camere de chat cu circuit inchis pentru gameri, gazduite…

- Rușii blocheaza in mod deliberat exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra, iar situația este acum critica, transmite ministrul adjunct al comunitaților, teritoriilor și dezvoltarii infrastructurii din Ucraina, Iurii Vaskov, intr-un comentariu pentru The Guardian.Potrivit oficialului,…

- Vor fi zboruri intarziate și in aceasta vara, cand pleaca in vacanțe cei mai mulți oameni. Oficialii care coordoneaza traficul aerian in Europa vin cu acest avertisment, in contextul in care numarul zborurilor e in creștere, dar spațiul disponibil e tot mai limitat, din cauza

- Ucraina a devenit candidata la aderare din cauza razboiului, iar Moldova – datorita efortului diplomatic, afirma șeful diplomației de la Chișinau. Declarațiile au fost facute de Nicu Popescu la un an dupa ce a fost depusa cererea. Ministrul de Externe afirma ca fosta prim-ministra Natalia Gavrilița…

- O fetița rusa in varsta de 12 ani a fost trimisa temporar la un orfelinat, iar tatal ei a fost batut și arestat de autoritați dupa ce a aceasta a realizat la școala un desen impotriva razboiului din Ucraina, la o ora de arta, a relatat marți publicația independenta rusa Meduza , preluata de The Guardian…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. A car exploded in occupied #Enerhodar.As a result of the explosion one person was killed. pic.twitter.com/anXUj38XgK—…

- Eurodeputatul clujean, care este vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare regionala (AGRI), susține ca fermierii romani au suferit pierderi cu peste 20% mai mari decat media Uniunii Europene din cauza razboiului de la granița.