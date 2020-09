Surprizele din TOP 10 cele mai puternice firme din Iaşi: la un pas de un miliard de euro Totodata, TOP 10 de anul acesta mai arata ca o firma „a sarit" de afaceri de 2 miliarde de lei in 2019 pentru al treilea an consecutiv, dar si ca din primele zece companii la nivel local dupa cifra de afaceri pe anul trecut doar sase au capital privat romanesc, trei avand capital strain, iar una capital de stat. Campionii economiei iesene pe 2019 au realizat o cifra de afaceri cumulata mai mare cu 9- fata de 2018, cand primele zece companii raportau, imp (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea (P) Performanța financiara de referința pentru clinicile DENT ESTET din Sibiu: Cifra de afaceri de peste 2.400.000 lei pentru primele 6 luni ale anului 2020, in creștere cu 58% fața de aceeași perioada a anului trecut Creșterea este determinata de incasarile din cadrul clinicii pentru…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele sapte luni ale anului in curs cu 37%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 2.110 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), scrie Agerpres.

- Cele mai mari 10 companii din piața locala de curațenie au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei in 2018 și sunt deținute in proporție de 100% de persoane fizice și juridice romanești, potrivit celei mai recente analize KeysFin. In ceea ce privește cifra de afaceri a pieței locale…

- Cele mai mari 10 companii din piața locala de curațenie au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei in 2018 și sunt deținute in proporție de 100% de persoane fizice și juridice romanești, potrivit celei mai recente analize KeysFin. In ceea ce privește cifra de afaceri a pieței…

- Cifra de afaceri din industrie (piata interna si piata externa) a scazut cu 14% in primele sase luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a scaderii industriei extractive (-15,2%) si industriei prelucratoare (-14%), potrivit datelor publicate miercuri de INS. Cifra de afaceri…

- "In luna iunie 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 20,1%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a scazut cu 10,2%. In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…

- Primele 45 de companii controlate de statul roman au avut anul trecut afaceri de circa 10 miliarde deeuro, dar cei peste 200.000 de angajati din acestea, desi au salarii duble fata de sectorul privat, au adus statului o pierdere 70 de milioane de eur...

- ”In luna mai 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 26,9%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a scazut cu 31%. In perioada 1 ianuarie-31 mai 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie-31…