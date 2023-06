Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus, marti, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a primarului localitatii Corbeanca, Valeriu Anton, acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de luare de mita si spalare de bani intr-un dosar legat de retrocedari de terenuri. Initial, Tribunalul Bucuresti…

- Anton Valeriu, primar al comunei Corbeanca din 2008, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei Curții de Apel București de marți, 23 mai. El fusese reținut de procurorii DNA acum trei saptamani pentru luare de mita, dar a fost eliberat de Tribunalul București.Curtea de Apel București…

- Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv luni, 8 mai 2023, pe Florin Secureanu, directorul Spitalului din Jibou, fost șef al Spitalului Malaxa din București, la 3 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. Secureanu primise in prima instanța o pedeapsa de 5 ani și 10 luni din partea judecatorilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus rejudecarea de la zero a dosarului de coruptie in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati in prima instanta la inchisoare cu executare pentru interventii la fosta sefa a DIICOT Alina Bica, informeaza Agerpres.Pe…

- Tribunalul București a stabilit, marți, prelungirea cu 30 de zile a arestarii preventive in cazul celor patru inculpați cercetați de anchetatorii DNA in mega-dosarul Otopeni. Aceștia sunt acuzați ca au primit sume uriașe ce urmau date drept mita pentru continuarea unor contracte de inchiriere a spațiilor…

- Euroins Insurance Group (EIG) a demarat procedura legala de suspendare si anulare a deciziei Autoritatii de Supraveghere din 17 martie 2023 de revocare a licentei de functionare a Euroins Romania prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel Bucuresti, informeaza compania printr-un comunicat remis, marti,…

- In aceasta dimineața, frații Tate urmeaza sa fie aduși la Curtea de Apel București (CAB), unde li se va tranșa soarta. Practic, magistrații vor analiza contestația formulata de aparatori și vor lua o decizie in acest caz. Scenariile care se contureaza in acest moment sunt favorabile. Astazi, frații…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat decizia in procesul pentru palmares dintre CSA Steaua și FCSB. Judecatorii au decis sa trimita cazul la Curtea de Apel București. Gigi Becali a reacționat rapid și a transmis ca este convins ca este vorba de o decizie favorabila. La fel a susținut și avocatul…