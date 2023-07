Stiri pe aceeasi tema

- Faptele s-au prescris - au constatat magistratii din Neamt in cazul unor escrocherii, astfel ca autorii nu vor fi condamnati. Aceștia au folosit numele Andreei Marin si Iuliei Vantur in false campanii umanitare.

- Judecatorii au fost nevoiți sa anuleze procesul verbal intocmit de un agent rutier, prin care un conducator auto fusese amendat pentru ca depașise chiar autospeciala de Poliție fara sa semnalizeze.

- Infractorii din spatele campaniilor umanitare false, facute in numele Andreei Marin și a lui Teo Trandafir, și-au primit sentința! Dupa șase ani de judecata nu vor face nici o zi de inchisoare. Cele patru persoane din județul Neamț, care au creat campanii fictive umanitare in numele vedetelor, pe care…

- Andreea Marin este una dintre cele mai iubite și apreciate femei din showbiz-ul romanesc. Vedeta are mare grija de felul in care arata și duce un stil de viața sanatos. Iata care este rețeta de paine a Andreei Marin. Fosta prezentatoare TV spune ca acest preparat nu ingrașa și e gata in doar cinci minute.

- Inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din țara noastra, este sancțiunea dispusa de Tribunalul Neamț intr-un caz de dublu omor. Pentru a se ajunge la aceasta soluție, magistrații au avut in vedere ca acuzatul și-a ucis fiica și fosta soție, timp de un deceniu și jumatate a reușit sa ascunda fapta,…

- Pe langa vila din Capitala, Andreea Marin și-a construit un adevarat colț de rai intr-un sat de pe Valea Prahovei. Vedeta TV și-a cheltuit toate economiile pentru a ridica, la munte, casa visurilor ei. Imaginile din incinta casei sale de vacanța.

- Andreea Marin are o casa in București, unde locuiește impreuna cu Violeta, fiica ei, și cu iubitul Adrian Brancoveanu, dar deține și o proprietate in Telega, in județul Prahova. In urma cu mulți ani de zile, Andreea Marin și-a construit o locuința de vacanța, la munte. Acolo merge de fiecare data sa…