Surprize spațiale: NASA a descoperit o planetă de o culoare neobișnuită Planeta are o marime similara cu cea a lui Jupiter, insa este mult mai masiva, iar culoarea ei rozalie se datoreaza faptului ca a fost formata recent. Descoperirile de noi planete sint din ce in ce mai dese, astfel ca trebuie sa ai ceva cu adevarat special ca cei de la NASA sa iti dedice un o postare pe blog. Ei bine, se pare ca gigantul gazos GJ 504b intruneste acest criteriu, in principal dat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

