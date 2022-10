Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a castigat duminica, la Turneul F4 de la Mioveni, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins in finala formatia CSO Voluntari, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prim-divizionara CSM Lugoj a inceput noul sezon voleibalistic intern cu o victorie de senzație, la Turneul Final Four al Supercupei Romaniei la volei feminin, care se desfașoara la Mioveni. In semifinalele Supercupei Romaniei, CSM Lugoj a invins cu 3-1 (25-22, 23-25,28-26, 25-23) pe CSM Volei…

- Campioana en-titre la volei feminin, Volei Alba Blaj, a fost eliminata sambata, la Turneul F4 de la Mioveni, in semifinale, de formatia CSM Lugoj, locul 5 in stagiunea trecuta. In finala competitie, CSM Lugoj se va confrunta cu CSO Voluntari, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Voleibalistele de la CSM Targoviște sunt gata pentru primul meci oficial. Sambata, de la ora 15.00, formația dambovițeana va evolua in compania lui CSO Voluntari, in prima semifinala din Supercupa Romaniei. Disputa cu gruparea din Ilfov va reprezenta primul examen important pentru sportivele pregatite…

- Doar doua zile ne mai despart de prima competiție oficiala a sezonului in voleiul feminin: Supercupa Romaniei. Turneul Final Four se va disputa la Mioveni, in zilele de 22 și 23 octombrie, informeaza Federatia Romana de Volei. Semifinalele se vor disputa sambata, 22 octombrie, dupa urmatorul program:…

- Supercupa Romaniei la volei feminin se va disputa la Mioveni, in zilele de 22 și 23 octombrie. Semifinalele au loc sambata, 22 octombrie, dupa urmatorul program: ora 15.00: CSO Voluntari 2005 – CSM Targoviște; ora 18.00: CSM Volei Alba Blaj – CSM Lugoj. Citește și: Euro 2023: Naționala U21 a Romaniei…

- La sediul Federației Romane de Volei au fost stabilite, prin tragere la sorți, semifinalele Supercupei Romaniei la volei feminin. Competiția va avea loc in zilele de 22 și 23 octombrie, la Mioveni. Conform tragerii la sorți, semifinalele competiției, care sunt programate sambata, 22 octombrie, vor fi…

- La sediul Federației Romane de Volei a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Supercupei Romaniei la volei feminin. Turneul Final Four al Supercupei Romaniei, care reunește cele mai valoroase echipe ale sezonului trecut, se va desfașura in perioada 22-23 octombrie, la Mioveni.…