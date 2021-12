„Surpriză” pentru Revelion: Covid pe vase de croazieră Mai multe cazuri de COVID-19 au fost confirmate la bordul a doua nave de croaziera de lux pe care urmau sa-si petreaca multe persoane Revelionul, dupa cum a informat operatorul lor german, potrivit dpa. “Am identificat cazuri de COVID-19 in timpul unor teste de rutina la bordul Europa si Europa 2. Persoanele afectate se simt bine si sunt asimptomatice sau au numai simptome usoare”, a declarat pentru dpa compania Hapag-Lloyd Cruises, cu sediul la Hamburg. Cei testati pozitiv si cei cu care au intrat in contact au fost izolati imediat de ceilalti aflati la bord, a mentionat compania, potrivit agerpres.ro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

