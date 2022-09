Surpriză pentru Bursucu la Kanal D. Cine l-a surprins la muncă: „I-am auzit vocea, evident că i-am recunoscut-o” Bursucu a primit o vizita neașteptata chiar la Kanal D, o intalnire emoționanta, care a starnit rumoare pe culoarele televiziunii. Micuța Anays, fiica vedetei, a venit sa-și viziteze tatal și și-a facut simțita prezența inca de la primii pași in sediul televiziunii. Dezinvolta, parca nascuta in fața camerelor, micuța Anays a inceput sa-i intrebe pe colegii tatalui ei unde se afla acesta. „I-am auzit vocea, evident ca i-am recunoscut-o, doar ca nu ințelegeam ce se petrece, credeam ca totul e in capul meu ?. Este un copil descurcareț, indrazneț și cu simțul umorului, eu cred ca imi seamana. A deschis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

