- Un irlandez in varsta de 28 de ani risca pana la 25 de ani de inchisoare, dupa ce a inghițit șase oua Kinder Surprise pline cu cocaina, in incercarea de a intra cu drogurile in Australia, scrie CNN.

- Un irlandez de 28 de ani se confrunta cu acuzații de contrabanda cu droguri in Australia, dupa ce a fost prins aproximativ 120 de grame de cocaina in șase capsule de oua de ciocolata Kinder Surprise, scrie CNN , care viteaza poliția locala. Barbatul, sosit din Orientul Mijlociu, a fost oprit de Forțele…

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…

- Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a ajuns la faza optimilor de finala, iar primele meciuri vor avea loc sambata, 3 decembrie. Partidele din grupe, 48 la numar, s-au incheiat si au consemnat cateva mari surprize. Belgia, medaliata cu bronz a ultimei editii a Cupei Mondiale, a plecat acasa, la fel…

- O femeie din Republica Dominicana a fost arestata dupa ce a fost prinsa cu cocaina in valoare aproape jumatate de milion de dolari ascunsa in roțile scaunului sau cu rotile. Aproximativ 75.000 de doze de cocaina au fost gasite in posesia femeii, informeaza Observatornews. Emelinda Paulino De Rivas,…

- Un tren a trecut granita din Coreea de Nord in Rusia vineri, la doua zile dupa ce Statele Unite a afirmat ca are informatii care indica faptul ca Phenianul livreaza pe ascuns Rusiei proiectile de artilerie pentru razboiul din Ucraina, arata un grup de experti din Washington care se bazeaza pe imagini…

- Vineri, 21 octombrie, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. ”Astfel, in jurul orei 22.00, colegii nostri aflați in misiune de supraveghere a frontierei de stat…

- Un bancomat din Scoția s-a defectat și a inceput sa dea mai mulți bani decat trebuia. Oamenii s-au bulucit ca sa profite de aceasta situație, informeaza Digi24. „Am fost anunțați ca un bancomat s-a defectat pe Charleston Drive, Dundee, in jurul orei 16.20. Ofițerii au intervenit, iar mulțimea a fost…