Stiri pe aceeasi tema

- Un portofel care ar fi fost pierdut de un cetatean din Sri Lanka si care a fost gasit pe strada, in municipiul Arad, fiind predat politistilor locali, ar fi continut droguri, astfel ca substanta aflata intr-un plic a fost ridicata pentru cercetari de reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean,…

- Un barbat din judetul Giurgiu care a gasit pe o strada din Bolintin Deal un rucsac in care se aflau 37.000 de lei l-a predat la politie. Politistii l-au identificat pe proprietarul bagajului si i-au returnat acestuia rucsacul si banii, noteaza news.ro.„La data de 06 iulie a.c., ora 18.00, la postul…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu, s-a prezentat la cel mai apropiat post de politie pentru a preda un rucsac plin cu bani, pe care l-a gasit pe o strada din Bolintin Deal, potrivit Agerpres."La postul de politie Bolintin Deal s-a prezentat aseara un barbat, in varsta…

- Alerta in Timisoara. Un barbat in varsta de 49 de ani, care se afla in apartament la etajul 4, al unui bloc de pe strada Izlaz, la intersectie cu strada Eternitatii, amenința ca se va sinucide. Politia este la fata locului. Vom reveni cu detalii. Imagine: arhiva Articolul Un barbat ameninta ca se va…

- Un barbat de 40 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei in timp ce ar fi incercat sa fure un telefon mobil. Suspectul este originar din Tighina.Potrivit poliției, individul a sustras telefonul unei tinere de 16 ani. Totul s-a intamplat in troleibuzul nr.