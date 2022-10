Stiri pe aceeasi tema

Libanul va incepe sa trimita refugiati sirieni inapoi in tara la inceputul saptamanii viitoare, a declarat miercuri presedintele libanez Michel Aoun, in pofida temerilor unor organizatii pentru drepturilor omului cu privire la siguranta acestor persoane, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Un tablou de Marc Chagall, care face parte din cele 15 opere furate de nazisti si restituite de Franta mostenitorilor familiilor jefuite, va fi scos la licitatie pe 15 noiembrie la New York, a anuntat joi casa de licitatii Phillips, relateaza AFP.

Presedintele iranian Ebrahim Raisi a refuzat sa mai acorde la New York un interviu deja agreat cu CNN, deoarece jurnalista care urma sa-l intervieveze nu a fost de acord sa poarte val, potrivit Mediafax.

Avocatii fostului presedinte american Donald Trump au respins, miercuri seara, acuzatiile formulate de Procuratura statului New York impotriva Organizatiei Trump, afirmand ca actiunea se inscrie in "agenda politica".

O fotografie distribuita de soldații ucraineni arata ca aceștia au capturat un tanc T-62, unul dintre „dinozaurii" armatei ruse, cel mai probabil in timpul ofensivei din Harkov.

Rusul Daniil Medvedev, detinatorul titlului, a fost eliminat in optimile de finala de la US Open, fiind invins cu scorul de 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2, de australianul Nick Kyrgios (locul 25 ATP), duminica, la New York.

Romanca Elena-Gabriela Ruse a fost invinsa de jucatoarea americana de tenis Coco Gauff cu 6-2, 7-6 (4), miercuri, la New York, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului.

Scriitorul Salman Rushdie se afla in operatie dupa ce a fost atacat pe scena la o conferinta din statul New York, a declarat un purtator de cuvant al lui Rushdie, Andrew Wylie, citat de Reuters.