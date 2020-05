Anglia este marea favorita la caștigarea Campionatului European de anul viitor. Romania are o cota de 500 la trofeu. Euro 2020 a fost amanat, se va desfașura in 2021, in perioada 11 iunie - 11 iulie, in 12 țari diferite, dar va purta același nume. Competiția are o favorita surprinzatoare, Anglia, semifinalista la ultimul Campionatul Mondial. Cota pentru triumful britanicilor este de 5,50, conform betfair. Anglia are insa un traseu dificil. ...