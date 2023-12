Stiri pe aceeasi tema

- In acesta seara va avea loc finala ”Vocea Romaniei” 2023. Show-ul de televiziune muzical ce inregistreaza an de an audiențe record, a ajuns la un nou final de sezon, cel de-al 11-lea. Tot peste cateva ore vom afla și la cine ajunge trofeul și marele premiu de 100.000 de euro! Alexandra Capitanescu (din…

- Vineri, 17 noiembrie 2023, de la ora 17.00, la sala Teatrului Municipal Carei, a avut loc finala concursului Star Select 2023. Puțini inscriși fața de edițiile precedente dar concursul merge inainte. Au concurat pentru vocea anului 2023 urmatorii soliști vocali: Clasele V-VIII: Bocrici Alessio Mattia,…

- Parintele Valer Boca, preot al parohiei Vințu de Jos I timp de 38 de ani, a trecut la cele veșnice in cursul zilei de miercuri, 15 noiembrie. Slujba de inmormantare a vrednicului de pomenire parinte Valer Boca va fi oficiata de catre Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu, sambata, 18 noiembrie,…

- Romanii cu varste intre 35 si 44 de ani sunt in fruntea listei atunci cand vine vorba despre lansarea de firme noi in 2023, mai ales in domeniul IT, arata o analiza de specialitate, publicata vineri, potrivit Agerpres.Datele analizate de StartCo, platforma specializata in servicii de infiintare si…

- NUNTA-N TARG… Vestitul Sebastian Ciobanu, cel care a dat cativa ani la rand recitaluri adevarate pe scena emisiunii „Romanii au talent”, show-ul TV cu cea mai mare audienta din Romania, s-a facut om serios, la casa lui! Cel putin asa sustin cunostintele acestuia care au umplut internetul cu imagini…

- Bucureștiul a depus candidatura in vederea organizarii unei noi finale UEFA Europa League la București. In 2011 Capitala a mai gazduit o finala, Atletico Madrid- Athletic Bilbao, pentru care peste 30.000 de spanioli au dat adevaratul ”botez” Arenei Naționale (inaugurata in același an). ”Sunt increzator…

- Profesorul Toni Birta din Anieș, care a predat Romana și Franceza la Liceul Tehnologic din Maieru, s-a stins ieri in urma unei boli necruțatoare. Profesorul avea doar 35 de ani. Profesorul Toni Birta era originar din Anieș. A invatat la Grup Scolar „Liviu Rebreanu” Maieru și la Colegiul Național „George…

- Gabriela Ruse (185 WTA) va beneficia de un wild card și va participa direct pe tabloul principal al turneului „WTA 250” Transylvania Open, care se va desfașura intre 16 și 22 octombrie la Cluj-Napoca.